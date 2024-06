Mattarella: Parlamento e governo Ue definiscano identità senza indugio

Unione essenziale per non cadere nell'irrilevanza

Roma, 12 giu. (askanews) - "C'è oggi un divario che penalizza le aree interne e insulari, i territori montani, insomma quella parti del Paese più lontane dalle reti infrastrutturali e da alcuni servizi essenziali. Questo divario frena lo sviluppo nazionale nel suo insieme e si tratta di un tema decisivo della competitività del Paese". Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento all'assemblea di Confcommercio.

"Toccherà ora al Parlamento Europeo, appena designato dalla sovranità dei popoli europei, definire la propria identità e concorrere, con i governi, alle scelte di fronte alle quali siamo, senza indugio". Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all'assemblea di Confcommercio.

Per il capo dello Stato "l'Unione Europea, oltre a essere giustamente definita 'infaticabile costruttore di pace', è essenziale per non cadere nella irrilevanza".