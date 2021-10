Mattarella: «Risorse Pnrr per dare più forza alle università»

(LaPresse) «L'Europa può giovarsi dell'Università anche sul piano politico e civile per sperimentare forme più sofisticate di cittadinanza nella libertà di studio e di ricerca. Tutto ciò vale per l'Italia, dove esiste un grande paradosso: siamo la nazione che ha dato origine, forza e continuità all'idea di università e l'Ateneo di Parma vanta questo titolo, insieme ad altri antichi atenei ma il nostro Paese si trova in coda, purtroppo, per numero di laureati, anche per investimenti». Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella lectio tenuta dopoa la consegna della laurea ad honorem in Relazioni internazionali ed europee da parte dell'Università di Parma. «La nostra università non risulta attrattiva come meriterebbe - ha aggiunto-, potremmo dire non è amata come dovrebbe. Sta a noi utilizzare anche le disponibilità del Piano di ripartenza per dare maggior forza alle università e renderle ancor più una risorsa essenziale per lo sviluppo del Paese».