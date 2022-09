Maxi-incendio San Giuliano Milanese, il sorvolo dell'impianto dei vigili del fuoco

(LaPresse) Il nuovo video girato dai vigili del fuoco mostra il denso fumo nero che si è sprigionato a causa dell'incendo all'azienda Nitrolchimica di San Giuliano Milanese. Il sorvolo dell'area da parte dell'elicottero e dei droni dei Vigili del Fuoco è servito per definire in maniera più puntuale l'estensione e l'impatto dell'incidente. Il coordinamento dell'intervento è in capo alla prefettura di Milano che ha convocato anche Arpa, assieme alle forze dell'ordine e agli altri enti coinvolti. L'Agenzia regionale per la protezione ambientale non avrebbe rilevato criticità ambientali significative.