Mélenchon da Unione Popolare: «Non potevo rimanere nel mio letto mentre voi affrontate i fascisti«

Roma 7 settembre 2022

«Mi hanno detto cosa vai a fare laggiù? Io dovevo rimanere nel mio letto mentre voi affrontate i fascisti? Chi non ama la bellezza non ama l’Italia? Chi si sente erede dell’umanesimo non vuole difendere l’Italia in questo momento? In questo momento vi voglio parlare d’amore, non solo per la sinistra, anche se ce ne sono tanti a sinistra». Lo ha dichiarato Jean-Luc Mélenchon, leader de La France Insoumise, al comizio organizzato da Unione Popolare in piazza dei Consoli a Roma.

