Meloni ad Algeri saluta la Nave della Marina Militare italiana

(LaPresse) «Nel Mediterraneo viaggia la stragrande maggioranza dei nostri interessi nazionali. Questo per noi è un territorio cruciale, e particolarmente io in rappresentanza dell'attuale governo italiano credo che il lavoro che state facendo sia estremamente strategico perchè stiamo tornando a proiettare prioritariamente l'Italia nel Mediterraneo per i suoi interessi strategici, ma se non ci fosse il vostro lavoro di pattugliamento, di lotta ai traffici illegali, di difesa e monitoraggio delle infrastrutture strategiche noi non avremmo le precondizioni per fare il alvoro che vogliamo fare». Così la premier Giorgia Meloni nel suo Intervento di saluto all'equipaggio della Nave della Marina Militare italiana Carabiniere in occasione della visita bilaterale in Algeria. Meloni è stata accolta dal Capo di Stato Maggiore della Marina Militare italiana Amm. Sq. Enrico Credendino e dal Comandante della Nave CF Davide Rossano.