Meloni: «Da quando siamo al Governo numero di occupati è cresciuto»

(Agenzia Vista) Roma, 01 maggio 2024 " Da quando noi siamo arrivati al Governo gli occupati in Italia sono cresciuti di oltre mezzo milione. Abbiamo toccato il record di occupazione, il record di occupazione femminile, i contratti stabili aumentano, la precarietà diminuisce. Sono dati dei quali andiamo estremamente fieri", le parole di Giorgia Meloni in un videomessaggio per il Primo Maggio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev