Meloni: «Giambruno? Ha detto occhi aperti e testa sulle spalle, come direbbe una madre»

Roma, 07 settembre 2023

«Penso che Andrea Giambruno abbia detto in modo frettoloso e assertivo una cosa diversa da quella interpretata dai più. Io non leggo in quelle parole se giri in minigonna ti violentano, ma una cosa simile a quella che mi diceva mia madre occhi aperti e testa sulle spalle, gli stupratori esistono e non bisogna abbassare la guardia. Mia madre me lo ha sempre detto. Non è una giustificazione per stuprare la ragazze ma per dire state attente occhi aperti questo ci vedo io». Lo afferma la premier Meloni sulle parole del suo compagno e giornalista Andrea Giambruno.

Fonte video: Chigi

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev