Meloni: «Ho letto ricostruzioni surreali su governi tecnici, ma stiamo lavorando bene»

(Agenzia Vista) Furth bei Göttweig, 24 giugno 2023

«Credo non ci sia nessun problema a riferire in Parlamento. È una richiesta legittima e sono contenta il Ministro Santanché abbia dato disponibilità. L’ho vista tranquilla. Ho letto ricostruzioni surreali anche all’indomani di Silvio Berlusconi. Ma mi sembra il Governo stia lavorando bene, la forza del Governo sta diventando forza per la Nazione», le parole del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a margine della sua partecipazione all'Europa-Forum Wachau.

Palazzo Chigi

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it