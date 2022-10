Meloni: «Io prima donna a capo di un governo, rotto il tetto di cristallo sulle nostre teste»

(Agenzia Vista) Roma, 25 ottobre 2022

«Tra i tanti pesi che sento gravare sulle mie spalle oggi non può non esserci quello di essere la prima donna a capo di governo. Penso con riverenza a coloro che hanno costruito col loro esempio la scala che ha permesso a me di salire e rompere il tetto di cristallo che sta sulle nostre teste», le parole di Giorgia Meloni alla Camera per la fiducia.

WebTv Camera

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it