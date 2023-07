Meloni: «Italia cresce, è la più affidabile dell'Eurozona»

(LaPresse) «L'Italia ha mostrato una ripresa post-Covid che ci consegna una economia in crescita oltre le aspettative, con la stima di una previsione al rialzo a +1,2% nel 2023, una crescita superiore alla media Ue, superiore alle principali economie continentali, 0,7% per la Francia, 0,2 quando va bene per la Germania: stiamo dimostrando una affidabilità maggiore rispetto al resto dell'Eurozona». Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo all'assemblea generale di Assolombarda a Milano.