Meloni: «Parole di De Luca su don Patriciello vergognose»

EMBED

(Agenzia Vista) Roma, 14 maggio 2024 "Ho trovato le parole del presidente della Regione Campania vergognose nei confronti di padre Maurizio Patriciello, che dobbiamo ricordare essere sotto scorta per le minacce ricevute dalla camorra. Ma è anche una mancanza di rispetto verso tutti i funzionari dello Stato, verso tutte le persone, verso tutte le forze di polizia, verso il privato che a Caivano stanno lavorando incessantemente per dare risposte che evidentemente anche il presidente De Luca negli anni non ha voluto o non ha saputo dare, forse perché era troppo preso a fare le sue dirette Facebook", le parole di Giorgia Meloni all'evento del quotidiano La Verità a Milano. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev