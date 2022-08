Meloni: «Pene più dure per chi maltratta gli animali»

(Agenzia Vista) Roma, 28 agosto 2022

«Tra le iniziative già avviate in questa legislatura c’è l’inasprimento delle pene per chi li maltratta, avvelena e abbandona. Inoltre vogliamo avviare campagne sul rispetto degli animali nelle scuole, fermare la tratta illegale dei 300.000 cuccioli provenienti dall’Est Europa e ampliare le attività di pet therapy nelle case di cura e negli ospedali», le parole di Giorgia Meloni in un video postato sui social.

Fb Giorgia Meloni

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev