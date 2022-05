Meloni: «Proporzionale? Così si ammazza l'Italia»

(LaPresse) «Proporzionale? Fratelli d'Italia rimane contraria». Così la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, a margine della visita alla Milano Beauty Week, questo pomeriggio a Milano. «Siamo contrari - continua Meloni - non per un fatto di interesse perché se guarda le proporzioni probabilmente FdI eleggerebbe più parlamentari con il proporzionale, il punto è che io non eleggo 3 parlamentari in più ammazzando l’Italia. Chi vota proporzionale sa che è il tentativo di consegnare questa Nazione all’ingovernabilità. Ingovernabilità e maggioranze arcobaleno significano principalmente due cose: non dare stabilità alla democrazia e quindi impedirle di avere una credibilità a livello internazionale e non riuscire a decidere su niente. Chi oggi si assume di votare il proporzionale, domani gli italiani se lo dovrebbero ricordare perché è gente che sta cercando di difendere la sua possibilità di eleggere un parlamentare in più sulla pelle del loro futuro e del loro destino».