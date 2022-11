Meloni replica a un giornalista in conferenza stampa: «Non così coraggiosi in altre situazioni»

(Agenzia Vista) Roma, 22 novembre 2022

«Guardi, fermo restando che non mi pare che non siamo disponibili. Mi ricordo che in altre situazioni siete stati molto meno assertivi. Lei dice tagliamo l’introduzione, ma è una legge di bilancio, non penso che lei si aspetti che la presentiamo in quattro minuti. Non vi ricordo così coraggiosi in altre situazioni...» Così il presidente Meloni verso un giornalista che si è lamentato in conferenza stampa per il poco tempo per le domande.

Palazzo Chigi

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it