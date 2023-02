Meloni: «Ricostruire subito, Italia può fare differenza con il suo know how»

(Agenzia Vista) Kiev, 21 febbraio 2023

«Io non concentrerei il tema della ricostruzione solo sul futuro. Un segnale molto importante è lavorare subito, adesso. L'Italia può fare la differenza perché ha un know how su tante questioni che servono. Dare da ora il segnale che dove c'è stata distruzione bisogna costruire subito è importante». Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, dopo l'incontro a Kiev con il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky.

