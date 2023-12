Meloni: «Segreti? Me ne sono rimasti pochi, mia vita tutta in piazza»

EMBED

(LaPresse) Giorgia Meloni ha parlato anche della sua vita privata nell'intervista rilasciata alla trasmissione Non stop news su Rtl 102.5. «Segreti? Me ne sono rimasti pochi perché la mia vita è tutta in piazza», ha scherzato la presidente del Consiglio che poi delle tante parole sulle sue questioni personali ha aggiunto: «Se n'è parlato senza pietà però elmetto in testa e si combatte».