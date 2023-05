Meloni: «Taglio delle tasse più importante degli ultimi decenni, profondamente fiera»

(Agenzia Vista) Roma, 01 maggio 2023

«Abbiamo liberato un tesoretto da 4 miliardi grazie al coraggio di alcuni provvedimenti che avevamo portato avanti ed oggi lo destiniamo al più importante taglio delle tasse degli ultimi decenni. Tagliamo il cuneo di 4 punti e questo si somma a quello che avevamo già fatto in legge di bilancio abbiamo un taglio di 6 punti percentuale per chi ha redditi fino a 35.000 euro e di 7 punti per i redditi fino a 25000 euro. È una scelta di cui io vado profondamente fiera». Lo afferma in un video la premier Giorgia Meloni.

Chigi

