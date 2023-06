Mes, Salvini: «Non è utile all'Italia parlarne adesso»

(LaPresse) «Sul Mes siamo in una maggioranza e rispetterò le scelte di tutta la maggioranza. Condivido le parole di Giorgia Meloni: parlarne adesso non è utile all'Italia. Abbiamo un sistema economico che corre grazie alle nostre imprese, abbiamo un sistema bancario sano e, quindi, se ne può parlare tranquillamente in autunno». Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, parlando con i cronisti a margine della presentazione del progetto «Prima Stazione di Rifornimento a idrogeno a Roma». «Negli altri Paesi è stato approvato in tempi diversi. Dopo il Covid e dopo la guerra cambia tutto», ha continuato Salvini che ha poi concluso: «In questo momento, lo abbiamo dimostrato con i Btp da 18 miliardi, i cittadini italiani, gli imprenditori e i risparmiatori italiani hanno fiducia non nel governo ma nel Paese e, quindi, non abbiamo bisogno di metterci in mano a soggetti stranieri che rispondono a interessi stranieri».