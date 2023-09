Messina Denaro in coma irreversibile

Matteo Messina Denaro è in coma irreversibile. Il boss della mafia, arrestato a gennaio, è ricoverato nel reparto detenuti dell'ospedale de L'Aquila a causa di un tumore al colon in stadio avanzato. I medici hanno deciso di sospendere l'alimentazione forzata, dato che l'ex latitante di Cosa Nostra aveva chiesto di non subire accanimento terapeutico. Al suo capezzale la figlia Lorenza.