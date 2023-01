Messina Denaro, individuato e perquisito il covo del boss

Individuato il covo di Matteo Messina Denaro, il boss di Cosa nostra arrestato ieri alla clinica Maddalena di Palermo dopo 30 anni di latitanza. La casa dell'ormai ex primula rossa della mafia è stata scoperta a Campobello di Mazara, in provincia di Trapani. È il paese del favoreggiatore Giovanni Luppino, il commerciante di olive finito in manette insieme al capomafia. La perquisizione da parte dei carabinieri del Ros è andata avanti per tutta la notte. Messina Denaro dovrebbe essere rinchiuso nella Casa Circondariale de L'Aquila in regime di 41 bis. Le sue condizioni di salute sono state giudicate compatibili con il carcere.