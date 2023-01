Messina Denaro, Meloni: «Giorno di festa per il Paese»

(LaPresse) «Oggi è un giorno di festa per il nostro Paese, una grande vittoria. Un giorno di festa anche per me». Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti in procura a Palermo, in seguito all'arresto di Matteo Messina Denaro. «È un giorno di festa per le persone per bene e per le famiglie delle vittime della criminalità organizzata. Il sacrificio di tanti eroi non era vano. Quella guerra è stata portata avanti. Ci sono persone che hanno sacrificato tutta la loro esistenza per raggiunge questi obiettivi», ha aggiunto la premier.