Messina, truffa al Ssn: 25 indagati, sequestri per 3 milioni di euro

(LaPresse) Scoperta una maxi truffa ai danni del Servizio sanitario nazionale. Un blitz della guardia di finanza è scattato a Messina: sono 25 gli indagati, a vario titolo, tra funzionari pubblici dell’Azienda Sanitaria Provinciale della città e responsabili apicali e dipendenti di strutture private convenzionate, titolari delle più conosciute ed importanti case di cura messinesi. I finanzieri hanno eseguito una misura cautelare di divieto temporaneo di 4 emsi di esercitare attività imprenditoriali e di ricoprire incarichi apicali nell’ambito di imprese e persone giuridiche. Sequestrate liquidità finanziarie per oltre 3 milioni di euro nei confronti di 7 strutture private convenzionate, provento, secondo le accuse, del reato di truffa aggravata in danno del Servizio Sanitario pubblico. Dalle indagini è emerso un articolato e collaudato meccanismo fraudolento, finalizzato a far lievitare artificiosamente l’entità dei rimborsi corrisposti dal sistema sanitario.