Meteo, cos'è l'Ottobrata e perché non è una buona notizia per la situazione meteorologica in Italia:

Settembre 2023 è entrato nella storia come il settembre più caldo mai registrato a livello globale, superando il record precedente del 2020 con un margine straordinario. Questa anomalia climatica è iniziata già a giugno, con una serie di record mensili globali che hanno segnato l'intera estate. E la situazione meteorologica non sembra migliorare, come dimostrato dalle temperature massime che hanno superato i 30 gradi a Roma solo ieri. Le condizioni del Niño nel Pacifico orientale equatoriale hanno continuato a svilupparsi, influenzando il clima globale e portando a condizioni più umide del normale lungo molte parti della costa occidentale dell'Europa, inclusa la penisola iberica occidentale, l'Irlanda, la Gran Bretagna settentrionale e la Scandinavia. Allo stesso tempo, regioni come l'Europa, il sud-est degli Stati Uniti, il Messico, l'Asia centrale e l'Australia hanno sperimentato una maggiore aridità, con il mese di settembre 2023 che è stato il più secco mai registrato in alcune di queste aree. L'Ottobrata, termine che tradizionalmente indica un ottobre caratterizzato da temperature miti e poco autunnali, sembra stia prendendo una piega diversa quest'anno: L'Italia e l'Europa sono attualmente sotto l'influenza dell'anticiclone Apollo, che ha portato a picchi di temperatura sorprendenti in molte città italiane, come Roma e Firenze, con temperature che hanno superato i 32-33 gradi. Situazioni simili sono state osservate in altre parti d'Europa, con Siviglia che ha raggiunto i 37°C e alcune località francesi che hanno toccato i 35°C. Samantha Burgess, vicedirettrice di Copernicus, ha dichiarato che la Terra sta seguendo una traiettoria per diventare l'anno più caldo mai registrato, con una temperatura media che è circa 1.4 gradi Celsius più alta rispetto al periodo preindustriale.

Foto Shutterstock, 123rf; musica Korben