Migranti, Conte: «Decreti spot pubblicitari che non risolvono nulla»

(LaPresse) Il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha commentato l’approccio del governo alla questione migranti: «Abbiamo un governo che quando si riaccendono i fari dell’opinione pubblica sul disastro che hanno combinato sul fronte dell’immigrazione non fa altro che adottare un nuovo decreto, ogni volta un nuovo spot pubblicitario che non risolve affatto. Gli ordini di espulsione non equivalgono al rimpatrio. Il nostro problema sono i rimpatri, sono le persone non hanno titolo per rimanere sul nostro territorio e si diffondono, dilagano nelle nostre periferie, non certo nelle ZTL o nei quartieri residenziali».