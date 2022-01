Migranti: guarda costiera salva migranti al largo di Lampedusa

(LaPresse) Sono 538 i naufraghi approdati nelle ultime 24 ore a Lampedusa. A darne notizia, questa mattina, la Mediterranean Hope, programma rifugiati e migranti della Federazione delle chiese evangeliche in Italia. I naufraghi sono stati recuperati in diverse operazioni effettuate dalla Guardia Costiera e Guardia di Finanza Marittima. «Vi sono diversi neonati accompagnati dalle madri, alcuni nuclei familiari, alcuni minori non accompagnati, adolescenti in età compresa tra i 12 e i 17 anni, molte persone provenivano dalle prigioni libiche e riportano con segni di torture ed evidenti condizioni fisiche precarie». Lo ha detto Marta Barabino, operatrice di Mediterranean Hope.