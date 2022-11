Migranti, la Geo Barents ferma davanti al porto di Catania

(LaPresse) - La nave Geo Barents di Medici Senza Frontiere è ancora ferma proprio nello specchio d'acqua davanti al porto di Catania, con a bordo 572 naufraghi a bordo. L'arrivo della nave era stato autorizzato ed era previsto per le 13, ma ci sono dei ritardi. Secondo disposizioni delle autorità italiane, alla nave - così per come è stato per la Humanity1 - sarà consentito lo sbarco solo dei soggetti fragili, poi dovrà lasciare il porto.