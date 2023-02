Migranti, Lollobrigida: «Lavoriamo per 500mila ingressi legali»

(LaPresse) «Dobbiamo dare sempre più l'idea che questo metodo di immigrazione illegale non è il metodo corretto per entrare in Italia, anche lavorando meglio sui flussi. Abbiamo un piano flussi che è stato disatteso per anni. Può essere organizzato meglio anche per dare la possibilità a quelli che vengono in Italia per lavorare di avere un trattamento dignitoso. Solo quest'anno lavoreremo per far entrare circa 500mila immigrati legali». Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida, in un punto stampa al Parlamento europeo a Bruxelles. «Questo può essere determinato anche attraverso un ragionamento bilaterale o multilaterale con altre nazioni che permetta l'organizzazione dei flussi nei prossimi anni, che garantisca questa formula: l'immigrazione legale. Quella illegale è il primo nemico dell'immigrazione legale. Questo è un concetto che qualcuno, prima o poi, dovrà riuscire a imprimere nella testa di quelli che dicono che noi siamo contro l'immigrazione. Non siamo contro l'immigrazione, siamo contro l'illegalità», ha concluso.