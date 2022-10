Milan, rapinata villa di Theo Hernandez, aggredita la compagna Zoe Cristofoli

Il calciatore del Milan Theo Hernandez rapinato in casa. È successo ieri notte nella sua villa a Cassano Magnago in provincia di Varese. Momenti di paura per la compagna Zoe Cristofoli e il figlio di sei mesi: entrambi erano in casa quando sono entrati i ladri attorno alle 21. La donna, influencer, è stata strattonata e costretta ad aprire la cassaforte da cui i ladri hanno prelevato diverse migliaia di euro.