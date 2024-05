Milano, 28 bambini intossicati in piscina: tre ricoverati in ospedale

(LaPresse) Ventotto bambini sono rimasti leggermente intossicati dopo aver inalato dei vapori all'interno delle piscine Jacarandà di via Procaccini 69, a Milano. Il personale del nucleo specializzato NBCR dei Vigili del fuoco, intervenuto tempestivamente, sta effettuando le opere di bonifica anche per individuare le cause. I piccoli, di età compresa tra i tre e i cinque anni, sono stati condotti in un'area triage allestita dai soccorritori e sono sotto le cure dei sanitari. Tre bimbi e un adulto, invece, sono stati ricoverati in ospedale.