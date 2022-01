Milano: aggressioni in Duomo, perquisiti altri 5 giovani a Torino

(LaPresse) Altri cinque giovani che abitano a Torino sono stati perquisiti dalla polizia di Stato, coordinata dalla Procura di Milano, nell'ambito dell'inchiesta sulle aggressioni in piazza Duomo al notte di Capodanno. Sono tre giovani maggiorenni italiani di origine marocchina e due cittadini marocchini titolari di permesso di soggiorno, di età compresa tra i 19 e i 24 anni. A casa dei giovani perquisiti, tre dei quali indagati per i fatti per cui si procede, sono stati sequestrati dispositivi elettronici ed indumenti corrispondenti a quelli indossati la notte del primo gennaio 2022. Le perquisizioni degli agenti della Squadra Mobile di Milano vedono il coinvolgimento anche dei poliziotti della sezione di polizia giudiziaria in servizio presso la Procura di Milano, della Squadra Mobile di Torino e dei Reparti Prevenzione Crimine Lombardia e Piemonte.