Milano: Alberto Genovese in tribunale, l'imprenditore chiede il rito abbreviato

(LaPresse) Alberto Genovese ha chiesto al gup di Milano Chiara Valori di essere processato con rito abbreviato (che prevede lo sconto di un terzo della pena), condizionato dalla possibilità di far testimoniare un proprio consulente medico legale. Il giudice si è riservato di decidere e ha rinviato il processo al 1 giugno. L'imprenditore è accusato di aver violentato due giovani di 18 e 23 anni, a Milano e a Ibiza, dopo averle fatto assumere sostanze che le hanno rese incoscienti. In aula a Milano mercoledì mattina c'era anche la ex compagna di Genovese, Sarah Borruso, che deve rispondere con il 44enne dei presunti abusi ai danni della 23enne durante una vacanza ad Ibiza. Nel corso dell'udienza di questa mattina Genovese ha anche offerto dei risarcimenti alle vittime rispettivamente di 130mila e 25mila euro. Somme che i legali di entrambe le giovani hanno ritenuto insufficienti e hanno quindi respinto le offerte.