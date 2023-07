Milano, attivisti clima prendono di mira statua Montanelli

(LaPresse) Sabato mattina la statua di Indro Montanelli, situata nei Giardini Pubblici a Milano, è stata completamente ricoperta di nastro giallo e nero dagli attivisti di Extinction Rebellion. La protesta per denunciare che l’area del parco, così come l’intera Pianura Padana, viene definita Pericolosa per la Salute Umana dalla comunità scientifica, soprattutto per i più piccoli e gli anziani. Sul basamento e lungo il muretto che fa da cornice alla statua sono stati incollati dei poster gialli con su scritto Area pericolosa per la salute umana – Crisi climatica ed ecologica e un triangolo di pericolo che asserisce: «Nell’aria che stai respirando sono stati rilevati inquinanti oltre la soglia di sicurezza per la salute umana», avvertono gli attivisti. Con gli stessi poster, giovedì il movimento aveva denunciato la grave situazione alla cittadinanza, rendendo inoltre inaccessibili tramite il nastro segnaletico le strutture ludiche per i bambini in più parchi giochi di Milano (Parco Valentino Bompiani, Piazza Gerusalemme e Giardino Salvador Allende).