Milano, cade braccio della gru durante trasloco: grave il titolare della ditta

(LaPresse) Ennesimo incidente sul lavoro. È uno dei soci delle ditte che avevano in subappalto un trasloco in via Manfredini a Milano, il 59 enne colpito dal terminale del braccio di una gru che si è spezzato durante i lavori cadendo su un camion. Gli operatori del 118, intervenuti pochi minuti dopo le 9, lo hanno trasportato in condizioni molto critiche all'ospedale Niguarda di Milano. Sul posto anche i vigili del fuoco.