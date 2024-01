Milano, Capodanno con la marcia di Sant'Egidio: «Costruiamo la cultura della pace»

(LaPresse) Il primo gennaio è la giornata mondiale che la chiesa dedica alla pace e in molti a Milano hanno accolto l'invito della Comunità di Sant'Egidio per una marcia che da piazza Santo Stefano ha raggiunto il Duomo per la messa di Capodanno. Un'iniziativa a cui hanno aderito molte realtà cittadine. «Sentiamo che in questo momento, ancora di più, c'è bisogno di coltivare la cultura, il sogno della pace, in un momento in cui tanti conflitti che ci toccano molto da vicino. fanno anche un po' perdere a volte la speranza e spesso un po' ci si rassegna. Invece sentiamo che cominciare con questo passo di pace è un modo per impegnarci tutti a lavorare per la pace nelle nostre città, nei paesi e questo credo dà anche molto sostegno e conforto a quanti sono cercatori di pace ma oggi sentono quanto questo è effettivamente difficile», spiega Giorgio Del Zanna, Presidente della Comunità di Sant'Egidio di Milano: «Con noi in questa marcia ci sono persone che vengono da paesi in guerra, in particolare dall'Afghanistan, dall'Ucraina e dal Sudan, sono voci che ci aiutano a essere vicini a questi paesi. La vicinanza a chi soffre e ai tanti popoli che sono in guerra è il primo passo per non essere indifferenti e per costruire una cultura della pace», ha concluso Del Zanna.