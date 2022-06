Milano, coppia di imprenditori nascondeva caveau in casa con soldi e diamanti per 5 milioni di euro

(LaPresse) Sequestro di beni per circa 5 milioni di euro nei confronti di due coniugi bergamaschi per reati di natura fiscale e fallimentare da parte della Guardia di Finanza di Milano. Durante una perquisizione nella villa dei coniugi imprenditori, il cash-dog “Grisby” del Gruppo della Guardia di Finanza di Linate ha identificato una specifica porzione di parete all’interno di una cantina ricoperta di pannelli di legno: si trattava di un pannello rimovibile al di sotto del quale si celava un vero e proprio caveau protetto da una porta blindata con codice d’accesso. All’interno c'erano oltre 2.584.500 di euro in contanti suddivisi in mazzette da diversi tagli e riposti in valigie da viaggio, 40 orologi di varie marche internazionali di lusso dal valore di mercato complessivo di circa 1.300.000 euro, nonché diamanti, gioielli, lingotti d’oro e oltre 2.600 monete d’oro e d’argento, per un valore di circa 1.000.000 euro di cui gli indagati disponevano senza una plausibile giustificazione.