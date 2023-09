Milano, docenti occupano tetto dell'ufficio scolastico regionale

EMBED

(LaPresse) A Milano i docenti precari sono tornati a protestare contro il sistema telematico di graduatorie, occupando l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia di Via Soderini, piantando tende sul tetto dell'edificio. «Ci sono state disponibilità che non sono state segnalate, tanti precari sono senza lavoro con tante cattedre libere mentre altri docenti hanno doppia nomina», dice una insegnante.