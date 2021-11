Milano, manifestanti no green pass riescono ad arrivare in piazza Duomo

(LaPresse) I manifestanti No Green pass sono riusciti a entrare in piazza Duomo, a Milano, aggirando il cordone delle forze dell'ordine che avevano blindato la piazza principale del capoluogo meneghino. I manifestanti, probabilmente confusi con milanesi e turisti impegnati nello shopping, sono entrati in Duomo attraverso alcune delle vie laterali. Nessuno scontro anche se si è verificato più di qualche momento di tensione con le forze dell'ordine che hanno anche allontanato un paio di persone identificandone altre.