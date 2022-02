Milano, occupato il liceo Virgilio di Milano: «Siamo una generazione devastata dalla pandemia»

(LaPresse) Gli studenti del liceo Virgilio di Milano hanno occupato lunedì mattina la loro scuola in segno di protesta. «Staremo all'interno per tre giorni e organizzeremo assemblee e incontri su tematiche che piacciono effettivamente a noi studenti», spiega Isabella, una dei giovani che hanno organizzato l'occupazione. Si tratta di una protesta «contro questo modello di scuola, contro l'alternanza (scuola-lavoro, ndr), per una scuola trasfemminista, per chiedere fondi per l'edilizia visto che le scuole cadono a pezzi», spiega la studentessa. Non solo, i ragazzi chiedono anche un'adeguata assistenza psicologica dopo due anni di pandemia: «Perché noi - sottolinea Isabella - siamo una generazione devastata».