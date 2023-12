Milano, omicidio Fiorenza Rancilio: fermato il figlio

(Lapresse) Svolta nella notte sull'omicidio di Fiorenza Rancilio, la 73enne ereditiera della nota famiglia italo-svizzera di immobiliaristi trovata morta ieri nella sua abitazione a Milano con una profonda ferita alla testa. Il corpo era disteso nel salotto di casa. In una stanza vicina, seduto a terra in stato catatonico, c'era il figlio della donna, il 35enne Guido Pozzolini Gobbi Rancilio, che è stato fermato dalle forze dell'ordine. L'uomo, ricoverato al Policlinico in stato confusionale, è stato ascoltato dagli investigatori ed è accusato di omicidio volontario.