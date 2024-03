Milano, pestaggio a Rogoredo: cinque arresti

(LaPresse) Avrebbero ridotto in fin di vita un 38enne albanese dopo un pestaggio il 29 marzo 2023 nel cuore del quartiere Rogoredo, a Milano. La polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 5 cittadini milanesi, di età compresa tra i 27 e i 40 anni, gravemente indiziati del reato di tentato omicidio in concorso. Nelle immagini diffuse dalla polizia si vede il pestaggio in Via Monte Cengio e Via Monte Palombino. L’uomo, rinvenuto dagli agenti delle volanti della Questura di Milano privo di conoscenza sul ciglio della strada, fu trasportato d’urgenza in ospedale e ricoverato in prognosi riservata, in stato di coma farmacologico. In ragione delle gravi lesioni multiple facciali e craniche, con diffusa emorragia cerebrale, la vittima fu sottoposta a due delicati interventi chirurgici che ne scongiurarono la morte.