Milano, rapina di rolex: arrestati due trasfertisti

(LaPresse) - La o-polizia di Stato ha eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di due cittadini italiani di 41 e 45 anni, pregiudicati, gravemente indiziati di aver rapinato una donna del proprio orologio di valore. La Mobile di Milano ha avviato un’attività investigativa che ha permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico di due uomini “trasfertisti” napoletani, già pregiudicati per gli stessi reati, che lo scorso 17 novembre hanno realizzato un “colpo” in piazzale Dateo. In quell’occasione i due indagati, dopo aver individuato la loro vittima, una donna di 56 anni che stava viaggiando a bordo della sua autovettura, l’hanno affiancata a bordo di uno scooter e, dopo aver posto in essere la cosiddetta “tecnica dello specchietto”, portandola a sporgere fuori dall’auto il braccio sinistro che calzava l’orologio Rolex Daytona Chocolate del valore di circa 40mila euro, gliel’hanno strappato con incisiva violenza prima di fuggire a velocità sostenuta. La vittima, a seguito della colluttazione, ha riportato una frattura del polso giudicata guaribile in 35 giorni. I due indagati che si sono sottratti alla cattura per diversi giorni: dopo il tentativo di esecuzione del provvedimento, non riuscito perché non in casa al momento dell’accesso da parte degli investigatori, sentitisi evidentemente braccati dalle ricerche della Polizia, i due hanno deciso di consegnarsi il 3 dicembre presso il commissariato San Carlo Arena di Napoli il 41enne e il 7 dicembre presso la Squadra Mobile di Napoli il 45enne.