Milano, rapinano orologi di lusso nelle vie della moda: 4 fermati

(LaPresse) La polizia di Stato di Milano ha fermato quattro cittadini algerini di 20, 21, 26 e 32 anni per furti di orologi di lusso. Il 32enne, in particolare, è ritenuto responsabile di una rapina e due furti con strappo, commessi nelle principali vie della moda, negli ultimi cinque mesi. Il primo episodio risale all'11 gennaio scorso e riguarda la rapina di un orologio Patek Philippe modello Argonaut, in oro giallo 24 carati, valore commerciale circa 100mila euro commessa a Milano in via Andegari ai danni di un cittadino messicano. Il secondo episodio risale 21 maggio scorso ed è legato al furto con strappo di un orologio Patek Philippe modello Aquanaut 5968a (valore 275mila dollari) commesso a Milano via Baguttino, nei confronti di un cittadino turco. L'ultimo e più recente, commesso, il giorno 31 maggio scorso, a Milano via Manzoni, riguarda il furto con strappo di un orologio Patek Philippe, modello 5167 Steel Aquanaut, dal valore commerciale di 100mila euro, commesso ai danni di un cittadino indonesiano. Gli altri tre sono stati fermati per i gravi indizi di colpevolezza in quanto sono risultati coinvolti in una rapina commessa sempre nella zona del Quadrilatero della Moda lo scorso 22 maggio.