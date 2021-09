Milano, Salvini: «Centrodestra unito, gli altri sono in ordine sparso»

(LaPresse) «Sono felice che oggi a Milano e domani a Roma, a differenza dei candidati di sinistra, ci sia un evento unitario coi candidati sindaci a cui abbiamo creduto e che al ballottaggio prenderanno un voto in più degli avversari. I sindaci uscenti di Roma e Milano sfuggono forse perché sono nervosi e preoccupati». Queste le parole del segretario della Lega, Matteo Salvini, intervenuto all’evento con tuti i leader del centrodestra al fianco del candidato sindaco Luca Bernardo. «Il centrodestra è qua a Milano unito, come a Torino, a Roma, a Bologna, gli altri sono in ordine sparso», ha concluso Salvini.