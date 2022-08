Milano: somministrazione illecita di lavoro, 22 indagati per reati fiscali e fallimentari

(LaPresse) Avrebbero eluso le norme sulla somministrazione di manodopera mediante tre cooperative senza una reale struttura aziendale. La Guardia di Finanza, nella mattina del 4 agosto, ha comunicato a 22 persone l'avviso di conclusione delle indagini per reati fiscali e fallimentari: le indagini condotte dalla Compagnia di Gorgonzola hanno evidenziato che dal 2014 al 2019 tre cooperative, pur avendo in carico numerosi lavoratori dipendenti (si parla di oltre 2.000 persone) presentavano indizi dell'assenza di una reale struttura. Queste società, in realtà, sarebbero state solo uno schermo per consentire l'assunzione di lavoratori da impiegare nelle aziende utilizzatrici della manodopera, in modo che queste risparmiassero dal punto di vista dei contributi.