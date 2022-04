Morte Cucchi, Cassazione: condannati a 12 anni due carabinieri

Dodici anni per omicidio preterintenzionale. È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, che ha rideterminato le pene per i carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro, responsabili del pestaggio di Stefano Cucchi, morto il 22 ottobre 2009 mentre era sottoposto a custodia cautelare. La sentenza è arrivata dopo cinque ore di camera di consiglio. I due militari erano stati condannati a 13 anni in appello. Per altri due militari, accusati di falso, ci sarà invece un nuovo processo. «Giustizia è stata fatta», ha commentato Ilaria Cucchi, sorella della vittima, dopo la sentenza.