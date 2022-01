Morte Sassoli, Letta: «Enorme tristezza, è stato un grande italiano al servizio delle istituzioni»

(LaPresse) Un minuto di silenzio nella sede del Pd in memoria di David Sassoli, morto la notte scorsa all'età di 65 anni. «È un momento di enorme tristezza per tutti, noi non avrei mai voluto vivere un momento di questo genere», ha dichiarato il segretario democratico Enrico Letta ricordando il presidente del Parlamento Europeo. «David è stato un grande italiano al servizio delle istituzioni europee, ha rappresentato l’Italia al meglio e ha dimostrato cosa vuol dire leadership, visione, principi, teoria e pratica. Valori applicati alla realtà», le parole di Letta. «Con una sua azione ha cambiato la storia dell’Europa: durante la pandemia grazie alla lungimiranza, alla visione del presidente Sassoli il Parlamento europeo ha potuto funzionare da remoto nonostante la pandemia rendesse impossibile la normale attività politica», prosegue il leader democratico. «David è stata una persona che ha onorato la politica, la democrazia, le istituzioni. Voglio ringraziare il presidente della Repubblica e il presidente del Consiglio per le parole che hanno espresso», ha concluso.