Musei gratis non solo la prima domenica del mese: aggiunte due nuove date

Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha aggiunto alcune date per quanto riguarda la visita ai musei gratis. La modifica, dunque, è di ordine nazionale e la notizia è stata data giovedì sera in televisione durante la trasmissione Cinqueminuti di Bruno Vespa. Le tre date che vanno ad aggiungersi sono il 25 aprile per la Festa della Liberazione e il 2 giugno per la Festa della Repubblica e il 4 novembre per la Festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, che è una festa nazionale ma non una delle festività italiane.

