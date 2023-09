Napolitano, Conte rende omaggio al Presidente emerito

(LaPresse) Anche l'ex premier Giuseppe Conte alla camera ardente allestita in Senato per Giorgio Napolitano, morto venerdì a 98 anni. Il leader pentastellato ha firmato il registro delle condoglianze anticipando il commissario Ue, Gentiloni, che era in coda e lo ha guardato perplesso.