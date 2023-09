Napolitano, domani la camera ardente in Senato

EMBED

Prevista per domani la camera ardente per Giorgio Napolitano, allestita in Senato. Il presidente emerito della Repubblica è morto ieri sera all'età di 98 anni nella clinica Salvator Mundi a Roma dove era ricoverato da tempo. Non mancheranno i funerali di Stato, accompagnati da una giornata di lutto nazionale. Unanime il cordoglio del mondo della politica e dei leader internazionali. «Ha interpretato con fedeltà la Costituzione e acuta intelligenza il ruolo di garante dei valori della nostra comunità», ha detto il capo dello Stato Sergio Mattarella.