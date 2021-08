'Ndrangheta, arrestato a Madrid il boss Paviglianiti

(LaPresse) Arrestato a Madrid il latitante di 'Ndrangheta Domenico Paviglianiti. ll boss dei boss, come era chiamato negli anni Ottanta e Novanta, deve scontare ancora un residuo di pena di 11 anni, 8 mesi e 15 giorni per i reati di associazione di tipo mafioso, omicidio e associazione finalizzata al traffico di droga. Il 60enne era stato rimesso in libertà nell'ottobre 2019 sulla base di un erroneo calcolo della pena, poi aveva lasciato l'Italia e si era trasferito in Spagna.